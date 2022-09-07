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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

AA

Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Muş Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli doktorlardan Ahmet Khalid Muradi, kan ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçede 2 gün süren kampanya yaptıklarını söyledi.

Yaz aylarında bağışlarda düşüşün yaşandığını belirten Muradi, "18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kana ihtiyacımız var, onun için vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. İki günde yaklaşık 100 ünite kan bağışı topladık. Kan ihtiyacımız devam ediyor. Vatandaşlarımız unutmasınlar ki verecekleri bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtarabilirler." diye konuştu.


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