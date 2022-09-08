Muş'ta ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtılıyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta 1 milyon 23 bin 687 ders ile 684 bin 238 yardımcı kaynak kitap dağıtımına başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, kentteki 692 okula kitap dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılında 109 bin 200 öğrencinin ders başı yapacağını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Kitap dağıtımını bitirme aşamasına geldik. Bakanlığımız çok özverili çalışmakta. Kitaplar ücretsiz dağıtılıyor. Tüm öğrencilere kitapların ücretsiz bir şekilde verilmesi çok önemli bir çalışmadır. Desteklerini bizden esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ederim."

Kıvanç, kentte 1 milyon 23 bin 687 ders kitabı ile 684 bin 238 yardımcı kaynak kitabın dağıtıldığını aktardı.















































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