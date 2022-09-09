Bulanık'ta kan bağışı kampanyası

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Belediye önünde bekletilen araçta hizmet veren Kızılay görevlileri, vatandaşları bağış konusunda bilgilendirdi, bağışta bulunanlara yardımcı oldu.



Dr. Ahmet Atakan, son zamanlarda kan bağışında düşüşün yaşandığını söyledi.



Kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Bulanık ilçesinde kampanya başlattıklarını aktaran Atakan, şöyle konuştu:



"18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. İnsanlar 10-15 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan birine umut olabilirler. İki günde Bulanık'ta yaklaşık 130 ünite kan almayı hedefliyoruz. Kan bağışını artırmak amacıyla ısı sistemi yüksek otobüslerimizde gezici ekipler görevlendirdik. Üç ayda bir düzenli olarak geldiğimiz ve kan bağışı aldığımız yerlerden bir tanesi olan Bulanık ilçesindeyiz. Vatandaşlarımız verecekleri bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaklar. Bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz."



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