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"Kusursuz kulak" Bager, gün batımı ve ay ışığında Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı"nı çaldı

AA

"Kusursuz kulak" Bager, gün batımı ve ay ışığında Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı"nı çaldı

MUŞ (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, gün batımında ve ay ışığında Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı" parçasını çaldı.

Kale Mahallesi'nde yaşayan ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip 10 yaşındaki Çalışcı, kendini geliştirmek için farklı alanlarda piyano çalmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği piyanoyla yeni besteler yapan Çalışcı, çok sevdiği ve örnek aldığı Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı" eserini gün batımında ve ay ışığı altında çalmak istediğini babasına iletti.

Bunun üzerine oğlunu Muş'un Bağlar mevkisindeki bir tepeye ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısına götüren baba Çalışcı, oğlunun gün batımında ve ay ışığı altında istediği eseri çalmasını sağladı.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Bager'in piyanosundan yükselen melodi, Van Gölü'ndeki dalgaların sesiyle bütünleşti.

- "Çok mutluyum"

Bager Çalışcı, AA muhabirine, çok sevdiği Beethoven'ın doğup büyüdüğü yerleri gezme, konuşma defterlerine dokunma imkanının olmadığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır piyano çaldığını belirten Çalışcı, şöyle devam etti:

"Beethoven'ı örnek alarak ona benzer besteler yapmaya çalışıyorum. 10 yakın beste yaptım. Önce duyduğum seslerden melodi oluşturuyorum ardından beste yapmaya çalışıyorum. Absolut kulağa sahip olduğum için doğadaki bütün sesleri algılayarak notaya dönüştürebiliyorum. Beethoven'a olan özlemimi ve sevgimi dindirmek için hem gün batımında hem de Van Gölü kıyısında ay ışığının altında, Beethoven'ın Ayışığı Sonatı parçasını çaldım. Çok mutluyum."

- "Bager'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

Baba Mehmet Çalışcı ise Bager'in, Beethoven'a olan özlemini gidermek için gün batımında ve ay ışığı altında eserini çalmak istediğini söyledi.

Bager'in isteğini yerine getirdiğini ifade eden Çalışcı, "Oğlum örnek aldığı Beethoven gibi besteler yapmaya çalışıyor. 'Beethoven Izdırabı' diye bestesi var. Beethoven'ı rüyasında görüyor. Yere düşen ve Beethoven'ın peşinden giden taşın çıkardığı seslerin notalarını alarak bir beste yapıyor. Yüksek tonlu ve kesik kesik bir beste. Bir insanın ızdırabını ve endişesini ortaya çıkaracak bir eser. Bager'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün de onun için bu talebini yerine getirdik." diye konuştu.

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