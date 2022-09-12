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Muş Ovası'nda 100 milyon lira gelir beklenen ayçiçeğinin hasadına başlandı

AA

Muş Ovası'nda 100 milyon lira gelir beklenen ayçiçeğinin hasadına başlandı

MUŞ (AA) - Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta, sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacının karşılanması için 31 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 100 milyon lira gelir bekleniyor.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı.

İşletmenin Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, gazetecilere, 28 bin dekar alanda sıvı yağ, 3 bin dekar alanda da kuruyemiş için ayçiçeği ektiklerini söyledi.

Ekili alanda 10 biçerdöverle hasat yapıklarını belirten Yavuz, "Bunun yanında lojistik kamyonlar, tırlar ve çok sayıda personelle çalışmaktayız. Yaklaşık 8 bin ton rekolte bekliyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri birçok ildeki yağ fabrikalarına gönderiyoruz. Ayçiçeği bitkisi milli ekonomi açısından çok önemli bir endüstriyel bitki. Yağı süzüldükten sonra kalan küspesi yüksek protein içermesi nedeniyle de hayvan yeminde kullanılıyor." dedi.

Kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Yavuz, "Doğu Anadolu Bölgesi bu ürünle tam anlamıyla tanışmış durumda değil. Türkiye'de başta Trakya ve Marmara bölgesi olmak üzere ekin yoğunluğu daha çok batı illerinde yapılıyor. Son zamanlarda Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı gibi illerimizde de ayçiçeği üretimi artıyor." diye konuştu.


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