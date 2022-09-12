Muş'ta "Tarım Kredi Kooperatif Market" açıldı

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MUŞ (AA) - Muş'ta Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market" açıldı.

Merkez Zafer Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, Tarım Kredi Kooperatif Market'in 1315'inci şubesini kentte açtıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Söz konusu markette ürünlerin makul ve piyasa fiyatlarının altında olduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Buradan fırsatçılara da iyi bir mesaj veriliyor. Dünyadaki savaşlar, koronavirüs, enerji krizi gibi pek çok nedenden dolayı dünya ekonomisi küçülürken Türkiye ekonomisi son derece sağlam. Bu dış tehditlere ve içerden yapılan spekülasyonlara rağmen hızla büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek. Bölgesinde küresel anlamda lider olan Türkiye, gıda alanında da güvenliği sağlamış bir ülke olarak yerini alacak. İlimizde ilki açılan Tarım Kredi Kooperatifi Market'in 2. ve 3. şubelerinin de devamı gelecek. Bu hafta birisi Ahlat'ta, birisi Tatvan'da olmak üzere 3 şube açılmış."

Açılışa, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve vatandaşlar katıldı.

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