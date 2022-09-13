Muş Valisi Gündüzöz'den Ahilik Haftası mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, Ahilik kültürünün meslek ahlakı, olgun kişiliği, doğruluk ve tevazuyla harmanlandığını belirtti.

Ahilik geleneğinin toplumsal yaşama yaptığı olumlu katkıların yanı sıra bugünkü karşılığı ile meslek etiği ve çalışma disiplininin oluşmasında da etkili olduğunu ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Ahilik kültür ve prensiplerinin yaşatılması ve geleceğe taşınması, bütün insanlık için faydalı sonuçlar doğuracak. Esnaf ve sanatkarın Piri Ahi-Evran'ın 'Akıl ve Ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' vizyonu bugün ve sonsuza dek bizimde vazifemiz olacak. Bundan dolayıdır bu muhteşem gelenek ve kültürümüzün devam etmesi ve yaşatılması için her vatandaşımıza, özellikle de esnaf ve sanatkarlarımıza önemli görevler düşmekte. Yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan geleneğimizi yaşatmak adına Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün hemşerilerimizin Ahilik Haftası'nı kutluyorum."





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