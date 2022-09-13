Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı

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MUŞ (AA) - Muş'ta kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Merkeze bağlı Bağlar Kıyık köyünde gerçekleştirilen hasada katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, silajlık mısırda yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Hayvan yemi ihtiyacını karşılamak amacıyla sulu alanlara ekilen silajlık mısır hasadının başladığını belirten Gün, şunları kaydetti:

"Mısırın boyu 3 metreye ulaşmış durumda. Dekarda 9 bin ton verim bekliyoruz. İlimizde geçen yıl 20 bin 80 dekarlık alanda ekimi yapılan silajlık mısırdan 96 bin 994 ton verim elde edildi. Bu yıl yağışlar istenilen düzeydeydi. İklim şartları güzel geçti. 20 bin 347 dekar alanda silajlık mısır ekimi yapıldı. Yaklaşık 132 bin 255 ton rekolte bekliyoruz. İl ekonomisine 106 milyon lira katkı sağlayacak."

Köy muhtarı Mustafa Sönmez ise 4 bin dekar alana ekilen silajlık mısırın hasadının yapıldığını, dekar başına yaklaşık 8 bin ton ürün beklediklerini aktardı.













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