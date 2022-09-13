Bulanık'ta şehit öğretmen Sait Korkmaz kabri başında anıldı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde şehit öğretmen Sait Korkmaz, kabri başında anıldı.

Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen programda şehit Korkmaz için dua edildi.

Dernek üyeleri, daha sonra şehidin kabrinin yanına Türk Bayrağı direği dikti.



Dernek Başkanı Tahsin Öndül, vatanın kolay kazanılmadığını belirterek, "Herkes bu vatanın bilincinde olmalı, buna göre hareket etmeli. Bu vatan, bayrak, toprak için kayıtsız, şartsız canları pahasına savaşan atalarımızı, dedelerimizi unutmamalıyız. Buraya bu bayrağı dikerek, gençlerimize gerekli mesajı gönderdiğimize inanıyorum." dedi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Cumhuriyet savcıları Aytekin Tekik ve Halil Demir, İlçe Milli Eğim Müdürü Yalçın Tunçel ve İlçe Müftü Vekili Servet Güler katıldı.

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