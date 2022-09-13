Bulanık'ta gazetecilerden Kaymakam Ocak'a ziyaret

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Gazetecileri makamında kabul eden Ocak, iyi hizmetleri hayata geçirmek için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Ocak, "Toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması yolunda önemli bir görev üstleniyorsunuz. Önemli olan iyi niyet, iyi niyet içinde olursak birçok zorluğu bütün Bulanıklılarla birlikte, aşabilir ve ilçemiz için güzel şeyler yapabiliriz. İlçemizin nüfus yoğunluğu ortada. Birçok sorunun var olduğunun farkındayım ama bunları çözmek için gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.









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