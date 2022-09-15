Bulanık'ta İlköğretim Haftası kutlandı

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MUŞ(AA) - Bulanık'ta İlköğretim Haftası, tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kent Meydanı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mevlana İlköğretim Okulunda devam eden programda öğrenciler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ile eşi Şeyma Ocak'a çiçek verdi.

Okulun öğretmenlerinden Elif Doğan, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı ile okula tekrar adım atmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Eğitimin, toplumların geleceğini belirleyen bir süreç olduğunu belirten Doğan, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.' Bu düşünceden yola çıkarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak olan bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 hedefleri ve 2053, 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir." diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencilerin şiirler okuyup yeni öğrencilere çiçek verilmesiyle son bulan programdan sonra Kaymakam Ocak, protokol üyeleri ile sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.



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