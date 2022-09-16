Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası başladı

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası başladı.



Kampanyanın açılış programında konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Bayram, ilçenin şeker pancarı üretiminde önemli bir yer olduğunu söyledi.

Türk Şeker bünyesinde kurulan Ağrı Şeker Fabrikasının 1984'ten bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü ve sermayesinin kamuya ait olduğunu belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Bu yıl Malazgirt Ziraat Bölge Şefliği olarak 23 bin 200 dekarda pancar ekimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 114 bin ton pancarın bedeli ödendi. 124 bin ton tesellüm edilecek pancar bekliyoruz. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Nisan ayının başından kasım ayının sonuna kadar emeğinizin karşılığı olarak çalışıyorsunuz. Fabrika olarak sizlere her türlü desteği vereceğiz."

Bayram, Malazgirt ilçesine bağlı 12 köyde 582 çiftçiyle 23 bin dekarda gerçekleştirilen ekimden 124 bin ton pancar temin edilmesini beklediklerini kaydetti.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da pancar üretiminin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirterek, "İnşallah kazasız belasız ve verimli bir yıl olur. Tek amacımız en sağlıklı şekilde kampanyayı bitirmektir." dedi.

Pancar toplama alanına ürününü getiren ilk 3 çiftçiye hediye verilmesi ve dua edilmesiyle alıma başlandı.

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