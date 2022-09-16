Muş'taki okullara yardımcı kaynak kitap dağıtıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta kaynak kitapların okullara dağıtımına başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitapları ile yardımcı kaynak kitaplar, ildeki 692 okulda öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde kitapların dağıtımına başladıklarını söyledi.

Kitap dağıtımının ücretsiz yapıldığını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin hem ders hem de bu yıl ilk defa dağıtılan yardımcı kaynakların dağıtılmasını sağladık. Bu devrim niteliğinde bir çalışma. Bugün sadece dağıtılan kitapları yerinde görmek için incelemelerde bulunuyoruz. Sahadayız, köy köy, mezra mezra geziyoruz. Çocuklarımızın eksikleri var mı, kaynak kitaplarda herhangi bir sıkıntı var mı? Bunları kontrol ediyoruz. Tespitlerimiz devam ediyor."



Yardımcı kaynak kitap alan öğrenci Yusuf Erol da "Sınıfta kitapları sıraların üzerinde gördük. Hiçbir eksiğimiz yok. Artık derslerimize başarılı bir şekilde başlayacağız. Bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

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