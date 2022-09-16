Malazgirt'te muhtarlara yönelik seminer düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde su depolarının klorlanması, kuduz ve lenf kanseri konularında seminer verildi.
Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Kaymakam Göksu Bayram, köylerde su depolarının mutlaka klorlanması gerektiğini söyledi.
Seminerin faydalı olacağını belirten Bayram, "Köylerimizde yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından birçok köyümüzde parke taşı, su ve yol çalışmaları yapılıyor ve devam ediyor. Sağlık her şeyden çok önemli. Bunda dolayı köylerimizde bulunan su depolarımızı mutlaka korumalıyız. Bu konuda sağlık ekiplerimiz sizlere her konuda yardımcı olmaya hazır."