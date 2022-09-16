Muş'ta ilkbaharda ekilen tütünün hasadı devam ediyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta ilkbaharda ekimi yapılan tütünün hasadı devam ediyor.



Sungu Beldesinde 8 çocuklu Mehmet Şirin ve Fatma Söylemez çifti, Tütün Ekicileri Kooperatifi bünyesinde sekiz dönüm araziye tütün ekti.

Çift, hasadını yaptıktan sonra balya haline getirdiği tütünü güneşte kuruttuktan sonra satışa sunuyor.

Tütüncülükle geçimlerini sağladığını belirten baba Söylemez, ilkbaharda ekimini yaptığı fidelerin hasadına başladıklarını söyledi.

Tütüncülük yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatan Söylemez, "Tütünü satarak öğrencilerimin masraflarını karşılıyorum. Bugüne kadar tüm çocuklarımı okuttum. Şu anda 3 kızım üniversite okuyor. Ömrümün 25 yılı tütün tarlasında geçti." dedi.

Anne Fatma Söylemez de "Tütünün ekim, biçim, kırım gibi işlerini yapıyoruz. Bu tütünle çocuklarımızı okutuyoruz. Geçimimiz sadece tütüncülükle sağlanıyor. Tütünden elde ettiğimiz gelirle çocukların okul masraflarını çıkarıyoruz. " şeklinde konuştu.

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