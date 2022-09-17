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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık Kaymakamı Ocak esnafı ziyaret etti

AA

Bulanık Kaymakamı Ocak esnafı ziyaret etti

VAN (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, esnafı ziyaret etti.

Çarşı merkezinde iş yerleri sahipleriyle sohbet eden Ocak, vatandaşların taleplerini dinledi.

Fırsat buldukça vatandaşlarla bir arada olmaya gayret ettiğini belirten Ocak, "Devletin sıcak yüzünü esnafımıza ve vatandaşlarımıza göstermeye geldik. Bundan dolayı makam odasından çok, halkın içinde olmaya çaba gösteriyoruz. Ziyaretlerimizde bizlere kapılarını açan, başarı temennilerini ileten tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Vatandaşlar ve esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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