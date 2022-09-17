Bulanık'ta okul müdürleri toplantısı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel başkanlığında okul müdürleri toplantısı düzenlendi.



Kız Meslek Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile okul idarecileri katıldı.



Tunçel, eğitim öğretime dair yıl boyunca yapılacak çalışmaların planlanacağı toplantıda, tüm projelerin sağlam zeminler üzerinde yer almasının önemli olduğunu aktardı.



Bir ekosistem mantığıyla hareket etmeleri gerektiğini belirten Tunçel, "Değişimi ve gelişimi yakalamak için okullarımızın çağın gerekliliklerini yakalaması gerekiyor. Bu noktada öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmamız önem arz ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında yenilikçi çalışmalara imza atmak gerekiyor." şeklinde konuştu.



Toplantı, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak ve yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

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