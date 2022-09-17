Muş'ta futbolcuların hedefi üst liglere çıkmak

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MUŞ (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele eden Muş 1984 Muş Spor, başarılı sonuçlar alarak üst liglere çıkmayı hedefliyor.

1984 Muş Spor Başkanı Nevzat Kaya, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının alt yapıda iyi sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Hedeflerine ulaşmak için yetiştirecekleri sporcuları iyi değerlendireceklerini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Hepimiz heyecanlıyız. 20 yıl sonra gelen 3. Lig'de hem başarıyı hedefliyoruz hem de altyapımızı oluşturmak istiyoruz. İlk olarak 5-12 yaş arasındaki çocuklarımızı altyapıya alacağız. Hedefimiz 200 kişiydi ama bugünkü seçmelerde 220 kişi geldi. Hafta içinde yaklaşık 200 kişi daha almaya karar verdik. Tek ricam takımımızın desteklenmesi. Genç ve yeni bir takımız. Allah nasip ederse yolun sonu aydınlıktır."





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