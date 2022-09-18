Muş Valisi İlker Gündüzöz'den Gaziler Günü mesajı

MUŞ (AA ) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, vatan uğruna canı pahasına mücadele eden, bu yolda şehit olmayı göze alan gazilerin, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu belirtti.

Gaziliğin gurur ve şerefle taşınan bir rütbe olduğunu belirten Gündüzöz, bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamanın asli unsurlarından biri olan gazilerin, Türk milletinin kalbinde her zaman önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanının da verildiği günün "Gaziler Günü" olarak kabul edilmesinin gazilere duyulan saygının bir göstergesi olduğunu kaydeden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla övündüğümüz, hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimiz ve şehitlik mertebesine ulaşmış tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emanet etmiş olduğu bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum."





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