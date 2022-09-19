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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Asya'dan Gaziler Günü mesajı

AA

Belediye Başkanı Asya'dan Gaziler Günü mesajı

MUŞ (AA ) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, vatan uğruna canını feda etmekten çekinmeyen gazilerin her gün hatırlanması gerektiğini, onlara saygı duymanın toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.

19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ile "Gazilik" unvanının verildiği günün yıl dönümünün ülkede "Gaziler Günü" olarak kutlandığını anımsatan Asya, şunları kaydetti:

"Vatan topraklarını işgal edenlere karşı, canları pahasına verdikleri mücadele sırasında yaralanan ya da sakatlanan gazilerimizin haftasını kutluyorum. Şehitlik ve gazilik unvanlarının, milletimizin her bireyi için saygın ve kutsal bir manası ve önemi vardır. Türkiye halkları olarak bugün de vatanı ve milleti uğrunda savaşıp şehit düşen, gazi olup memleketine geri döndükten sonra ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ile yad etmeli, önlerinde saygı ile eğilmeli ve onları bu özel gününde unutmamalıyız. Yurdumuz topraklarını korumak ve savunmak için üstün cesaret örneği göstererek en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız olmuşlardır."

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