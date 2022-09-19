Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamlığı tarafından, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.
Programda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, şehit ve gazilerin Türk halkının en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.
Bayram, "Siz değerli şehit aileleri ve gazilerimize kapımız her daim açıktır. Milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı günde hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Can Çakar ve kurum amirleri katıldı.