Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 40'a yükseldi

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 40 oldu.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Varto ilçesinde lise okuyan yeğeninin 9 yıl önce ablasının yanında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten amca Erdal Sağlam da kentte her hafta eylem yapan ailelere katıldı.

Sayıları 40'a yükselen aileler, HDP il binası önünde bir araya gelerek "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Annelerden Gülbahar Teker, sayılarının her hafta arttığını söyledi.

Evlatlarına kavuşmanın hayalini kurduklarını belirten Teker, "Çocuğumuzu getirip bize teslim etsinler. Oğlum Muhammet, sesimi duyursan gel teslim ol. Gelsinler teslim olsunlar. Bu HDP, PKK bizden ne istiyor? Çocuklarımız dağda kalmasın, anne babalar artık ağlamasın. Biz, HDP'yi istemiyoruz. Anne babalar kazanacak buna inanıyoruz." dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise oğluna kavuşuncaya kadar HDP önündeki eyleme devam edeceğini anlattı.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Özcan, "6 yıldır sen kayıpsın hiçbir haber almamışım. Var mı, yok mu bilmiyorum. Çocuklarımız için buradayız. Tüm çocuklar gelinceye kadar eyleme devam edeceğiz. Onların da çocukları var, bir saat çocukları eve geç gelse ne diyorlar? Oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Senin ne işin var orda." ifadelerini kullandı

Aileler, bir süre partinin il başkanlığı önünde slogan atarak oturma eylemi yaptı.

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