Muş'ta köy okullarının basketbol potaları meslek lisesinde üretiliyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta hayata geçirilen "Sporu Tabana Yayıyoruz" projesi kapsamında meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, ürettikleri basketbol potalarını köy okullarının bahçesine kuruyor.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 102 köye 204 potanın kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Metal Teknoloji Bölümündeki 10 öğrenci ve 3 öğretmen, 50 okulun bahçesine basketbol potası kurdu.

Öğretmen ve öğrenciler, okuldaki atölyede 52 okul için potaların üretimini sürdürüyor.

Metal Teknoloji Öğretmeni Veysel Bulak, gazetecilere, 102 köy okuluna 204 basketbol potası yapmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

24 günlük sürede öğrenci ve öğretmenlerle 1 milyon 250 bin liralık iş aldıklarını ifade eden Bulak şöyle konuştu:

"Pota üretim çalışmamız devam ediyor. Hedefimiz eylül sonuna kadar 102 köyümüzün okulunda basketbol potasını kurmak. Özel sektör ve devlet kurumlarına ürün yapıyoruz. Öğrencilerimizle malzemelerin kesiminden üretimine, boyasından montajına ve en sonda köylerde kurulumuna kadar her aşamasında yer alıyoruz. 10 öğrenci ve 3 öğretmenle bu işi yürütmekteyiz. Bugüne kadar 50 köy okulumuza potaları kurduk. Döner sermaye kapsamında çalışan öğrenciler günlük 110 lira yevmiye alıyor. Öğrenciler kazandıkları parayla hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyor."

Öğrencilerden Yusuf Çiftçi ise "Sabah okuldaki atölyede çalışmalara başlıyoruz. Günde 10 pota üretiyoruz. Severek çalışmaları yürütüyoruz. Elde ettiğim gelirle aileme katkı sunuyorum." dedi.

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