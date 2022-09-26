Malazgirt Kaymakamı Bayram köylerdeki çalışmaları inceledi

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HAKKARİ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Kılıççı ve Aynalıhoca köylerini ziyaret etti.

İlk olarak Kılıççı köyüne giden Bayram, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından cami avlusunda yapılan kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi.

Köy Muhtarı Metin Kılıç ile sohbet eden Bayram, Aynalıhoca köyüne geçerek yeni yapılan içme suyu deposu, kilitli parke taşı ve grup köy yolundaki asfalt çalışmalarıyla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Muhtar Faruk Ulaş'ın talep ve önerilerini dinleyen Bayram, yapımı tamamlanan taziye evi ve ilkokulda incelemelerde bulundu.



Bayram'a ziyaretlerinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin eşlik etti.





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