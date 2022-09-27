Muş'ta dere ıslah ve yol çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta dere ıslah ve yol çalışmaları sürüyor

AA

Muş'ta dere ıslah ve yol çalışmaları sürüyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, Çarçayı Deresi ıslahı, yeni yol açma, çevre düzenleme ile yeşil alan oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Alternatif yollarla kentin ulaşım ağını genişleten Muş Belediyesi, 2022 yılı çalışma programı kapsamında kent trafiğini rahatlatan projeleri hayata geçiriyor.

Muş-Bitlis kara yolu Küçük Sanayi Sitesi'nden şehrin üst yerleşim alanlarına doğru yeni yol açan belediye ekipleri, çalışmalarda büyük ilerleme kaydetti.

İmar planına uygun şekilde dere boyunca yol açan ekipler, söz konusu bölgeye yeşil alan ile yürüyüş, bisiklet yolu kazandırmak için çaba gösteriyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yıl çalışma sezonunu en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Alt yapının ardından şehir içindeki yolları yenilediklerini, alternatif yollarla kentin ulaşım ağını genişlettiklerini aktaran Asya, "Yenimahalle'de yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarçayı Deresi kenarı boyunca yukarı çarşıya doğru yeni bir yol açıyoruz. Bu sayede halkımıza rahat bir ulaşım imkanı sağlamayı umuyoruz. Aynı şekilde bu bölgenin cazip hale gelmesi için peyzaj çalışmalarımız olacak. Süleyman Şah Okulu çevresinde yaklaşık 20 bin metrekarenin yeşil alan yapılması için planlamamızı yaptık. Önümüzdeki süreçte bu projemizi de hayata geçirerek mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 ...
Malazgirt Kaymakamı Bayram köylerdeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Malazgirt Kaymakamı Bayram köylerdeki çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.