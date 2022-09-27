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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta midesinde tümör bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

AA

Muş'ta midesinde tümör bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

MUŞ (AA) - Muş'ta yaşayan ve 2 yıldır midesinde tümör bulunan 68 yaşındaki Metin Polat, Muş Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Mide ağrısı şikayetiyle Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'daki hastanelere giden 8 çocuk babası Polat'a, kardiya tümörü teşhisi konuldu.

Ameliyat olmayı kabul etmeyen ancak bir süre önce rahatsızlanması üzerine Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, burada 5 saat süren mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ümit Ulusoy, gazetecilere, bir süre önce yine rahatsızlanarak hastaneye getirilen Polat'ı hemen ameliyata aldıklarını söyledi.

Önerilen ameliyatı kabul etmediği için 2 ayda bir hastanın kan değerlerinde düşüş yaşandığını anlatan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Önceden hastaneye birçok kez gelen hastamıza kan takviyesi yapıldı. Hasta en son geldiğinde midesinde perforasyon vardı. Mide iyice açılmış ve kanaması vardı. Ameliyattan başka şansı yoktu. Kalp hastası olduğundan kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastamızın ameliyatı çok riskliydi. Ameliyatı önerdik, riskli olduğunu da söyledik. Ailesi kabul etti. Ameliyatta hepsini temizleyerek mideyi aldık. Sonra ince bağırsakları yemek borusuna bağladık. Yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat oldu. Böyle riskli bir ameliyatı devletimizin sağladığı imkanlarla ilk defa hastanemizde yaptık."

Babasının 2019'da mide kanaması geçirdiğini belirten Yunus Polat ise Muş ve çevre illerdeki birçok hastanelere götürdüğü babasına mide kanseri tanısı konulduğunu ve ameliyat olmasına karar verildiğini anlattı.

Babasının ameliyat olmak istemediğini belirten Polat, "Babam birkaç gün önce rahatsızlandı. Hastaneye getirdik ve acilde midesinin delindiğini söylediler. Allah'ın ve doktorlarımızın yardımıyla güzel bir ameliyat yapıldı. Ameliyatın ilimizde yapılması bizim için çok iyi oldu. Başka bir ilde yapılsaydı hasta yakınları için de kolay olmayacaktı. Başarılı bir ameliyat yaptılar. Şu anda babamın sağlık durumu iyi. Doktorlarımıza ve yardımcı olan hastane personeline çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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