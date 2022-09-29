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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP heyetinden Bulanık'a ziyaret

AA

MHP heyetinden Bulanık'a ziyaret

MUŞ (AA) - MHP Bursa milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MYK üyesi Muhammed Köse ve Kadir Şekerci, Muş'un Bulanık ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Vahapoğlu, programda yaptığı konuşmada 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhur ittifakını oluşturan paydaşlardan birinin de MHP olduğunu vurgulayan Vahapoğlu, şöyle konuştu:

"Lider demek ileriyi görmek demektir. Dağın sana bakan yamacını görmek mühim değil. Dağın öteki tarafını görmek bunu becerebilmek önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli bu konuda Türkiye'nin geleceğini gördükleri için bugün birlikte yürüyoruz. Bu seçim bugünümüzü değil, yarınımızı, çocuklarımızı değil, torunlarımızın geleceğini belirleyecek bir seçim. Bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum."

MHP heyeti daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı makamında ziyaret etti.

İlçe teşkilatıyla bir araya gelen heyet, MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyete, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve partililer eşlik etti.

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