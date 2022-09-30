Muş Şeker Fabrikası'nda 41. pancar alım kampanyası başladı

MUŞ (AA) - Muş Şeker Fabrikası'nda 41. pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı.

Fabrikanın pancar alım kantarında düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Mustafa Ayvat, Muş Şeker Fabrikası'nın 280 daimi 300 geçici olmak üzere 580 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Fabrikada pancar alımının bugün başladığını bildiren Ayvat, şeker pancarının dünyada ve Türkiye'de tarıma dayalı sanayide stratejik rol oynayan bir ürün olduğunu söyledi.

Sadece ekonomik bir ürün olmayan şekerin, sosyal etkileri olan ve birçok sektöre girdi sağlayan bir ürün olduğunu aktaran Ayvat, "Fabrikada bu yıl 280 bin ton şeker pancarı işlenmesi beklenmektedir. Pancar, nakliye, küspe bedelleriyle 650 milyon lira çiftçilerimize, şeker satışıyla beraber genel olarak 1 milyon 400 bin lira Muş ekonomisine katkı sağlanması beklenmektedir." dedi.

Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya da bu yıl 1 bin 200 üreticinin yaklaşık 47 bin dönüm alana şeker pancarı ekimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Ekim sahasından 280 bin ton pancar almayı hedeflediklerini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Fabrikamızda 40 bin 500 ton şeker, 10 bin ton melas, 70 bin ton küspe üretimi planlıyoruz. Temel hedefimiz tohumu toprakla buluşturmaktı. Yüksek verim için olmazsa olmaz olan gübreyi uygun fiyatlarla çiftçimize tedarikini sağladık. Muş Şeker fabrikası olarak her zaman üreticinin yanında olacağımızın sözünü verdik ve sözümüzü tutmak için tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Geçen yıl 420 lira olan 1 ton şeker pancarı fiyatını bu yıl 1450 liraya olarak tespit ettik. 100 lira kota tamamlama primi ile beraber 1550 liraya çıkardık."

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçilere hediye verildi.

Törene Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, DSİ İl Müdürü Servet Fırat, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

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