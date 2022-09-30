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Muş Belediye Başkanı Asya'dan "İtfaiyecilik Haftası" mesajı

AA

Muş Belediye Başkanı Asya'dan "İtfaiyecilik Haftası" mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, itfaiye teşkilatının 308. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, itfaiyeciliğin çok köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

İtfaiyeciliğin bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen mesleklerden biri olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Vatandaşın yangınlara karşı can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenen itfaiyecilerin her türlü koşulda, hiçbir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey kurtarmak ve söndürmektir. Tek ödülü ise başarılı olduğunda duyduğu hazdır. Bu nedenle tüm itfaiye teşkilatlarımıza ve itfaiyecilerimize gayretlerinden ötürü minnet borçluyuz. Bu vesileyle, görevini yaparken hayatlarını dahi feda etmekten çekinmeyen itfaiyecilerimizin bu anlamlı haftasını kutluyor, yangınsız ve kazasız günler diliyorum."

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