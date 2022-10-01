Muş Belediye Başkanı Asya'ya "en başarılı alt yapı projesi" ödülü

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "yılın en başarılı şehir alt yapı çalışması projesi" ödülüne layık görüldü.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödül Töreni"nde ödülünü aldı.



Asya, yaptığı açıklamada, göreve başladıkları dönemde alt yapı için "nankör bir hizmettir" nitelendirmesinin yapıldığını belirtti.



İnsanların konforu için alt yapıya çok büyük önem verdiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:



"Biz şehrimizin insanlarının hayat konforunu yükseltmek istedik. Kenti su basmasın, trafik sıkışmasın, insanlar suyu güvenle içsinler dedik ve bir proje uyguladık. Buradan sesleniyorum, altyapı nankör bir hizmet değildir, ikinci defa seçildim ve bugün de ödül alıyorum. Biz siyasetçiler ödül almak için çalışmıyoruz elbette ama aldığımız her ödül geçmişimize gururla, geleceğimize de umutla bakmamızı sağlıyor. Ülkemizi sağlık alanında konuşan bir ülke haline getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımıza minnetlerimizi arz ediyorum."

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