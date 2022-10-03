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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta göçerlerin eve dönüş yolculuğu devam ediyor

AA

Muş'ta göçerlerin eve dönüş yolculuğu devam ediyor

MUŞ (AA) - İlkbaharda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden koyunları ile Muş'un yüksek rakımlı yaylalarına gelen göçerlerin, günlerce sürecek dönüş yolculuğu başladı.

Muş'taki Kozma ve Şenyayla bölgelerinde yaklaşık 5 ay konaklayan, hayvanlarını otlatıp, bakımlarını yapan göçerler, yaklaşan kış öncesinde çadırlarını toplayarak sürüleriyle yola koyuldu.

Eve dönüş yolculuğunda geceleri kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, gündüzleri de kilometrelerce yol kat ediyor.

Batman'dan gelen göçerlerden Hamit Aslan, bölge ikliminin hayvancılığa elverişli olduğunu, bu nedenle yaz aylarında Muş'un yaylalarını tercih ettiklerini söyledi.

Mayıs ayında Kozma Yaylası'nda kurdukları çadırda kaldıklarını dile getiren Aslan, "Geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz. Buranın iklimi daha güzel. Süt ve peynir üretimimiz daha verimli oluyor. Burada elde ettiğimiz süt ve peyniri satıyoruz. Havalar soğuduğu için küçükbaş hayvanlarımızı gönderdik. Biz de ailece toparlanmaya başladık. Eşyalarımızın büyük kısmını araçlarla gönderdik. Kalan eşyalarımızla buradan Batman'a dönüş yapacağız." dedi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kayahan köyünden Şenyayla bölgesine gelen Mehmet Zeki Demir de "Yaylada kaldığımız süre boyunca peynirimizi, yağımızı ve kışlık ihtiyaçlarımızı temin ettik. Eşyalarımızı araçlara yükleyip gönderdik. Hayvancılık zor bir meslek ama geçimimizi bununla sağlıyoruz. Dedelerimizin, babalarımızın yıllarca yaptığı mesleği sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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