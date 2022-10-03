Muş'ta Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğünce, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik için belediye meydanında bir araya gelen sağlık çalışanları ve öğrenciler, ellerinde pankartlarla Valilik önüne kadar yürüdü.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nesibe Efruz Şen, gazetecilere, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesinin, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olduğu söyledi.

Fiziksel hareketsizliğin dünya genelindeki ölümlerin önde gelen dördüncü risk faktörü olduğunu aktaran Şen, "Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, spor kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir." diye konuştu.

Yürüyüşe, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Kenan Akpolat ile kurumun bazı yöneticileri de katıldı.

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