Muş Belediye Başkanı Asya, din görevlileriyle bir araya geldi

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekli ve çalışan din görevlileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göletli Park'ta düzenlenen programa İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, emekli ve çalışan din görevlileri katıldı.

Asya, şehirlerde adreslerin camilerle tarif edildiğini belirterek, şehirlerle birleşen camilerin insanların ortak dilini oluşturduğunu kaydetti.

"Camilerin minberinde, mihrabında, kürsüsünde ve minaresinde sizler vardınız. Bugünde varsınız, yarın da olacaksınız." diyen Asya, şunları aktardı:

"Bu toplumda sadece vaaz minberinde değil, kız istemesinden düğününe ve sulhuna kadar her yerde sizler varsınız. Medeni dünyanın yeni ulaşmak istediği, bizim bin yıldır sürdürdüğümüz arabuluculuk kültürü fakültelerde bir ders haline getirilmektedir. Yaptığınız bu güzelliklerin sizden sonrakilere kalıcı ve örnek olması çok önemlidir. Bu anlamda sizlerden istirhamımızdır tecrübe paylaşımını hiç esirgemeyin. Çocukluğumuzdan çok iyi biliyoruz ki bu bölgenin her annesinin hayali çocuğuna seyda denilmesiydi. Bu ulaşılması gereken bir çıtaydı. Etrafınızdaki insanların şekillendirilmesinde çok büyük emekleriniz vardır."

Şehrin alt ve üst yapısı, inşası ve ihyası için çaba gösterdiklerini belirten Asya, bunun bir üstünlük sebebi olmadığını, bu noktada yapılması geren belediyecilik hizmetini yerine getirdiklerini ifade etti.

Asya, "Bu şehrin manevi inşası bizim için çok önemliydi çünkü bu camiadan geliyorduk. Allah'a hamd ediyoruz ki her kademesinde emeğimizin ve çabamızın olduğu İmam Şafii Camimizi bitirme aşamasına getirdik. 4 minareli camimizin şehrin silüetini tamamlamasının sevincini yaşıyoruz. Belediye olarak 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var." dedi.

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