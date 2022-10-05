Muş'ta kullanılmayan okullar " Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülüyor

MUŞ (AA) - Muş'ta köylerde kullanılmayan okullar, "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Merkeze bağlı Derecek köyünde oluşturulan "Köy Yaşam Merkezi"nde açılan ana sınıfında, köydeki 3-6 yaş grubu çocuklar eğitim almaya başladı.

Merkezi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında kentteki birçok köyde kapanan okulların yaşam merkezi haline getirildiğini söyledi.

Gelen talep doğrultusunda vatandaşlara tarım ve hayvancılık alanlarında da eğitimlerin verileceğini belirten Kıvanç, "Proje kapsamında Derecik köyünde üç yıldır kapalı olan Derecik İlkokulunu eğitim ve öğretime, vatandaşların hizmetine açtık. Şu an burada 7 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenci sayısı sınırlaması kaldırıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce talep doğrultusunda vatandaşlara arıcılık, Kur'an-ı Kerim, dikiş nakış gibi kurslar da açılacak." dedi.

Köy okullarını yeniden canlandırarak vatandaşların hizmetine sunmak için yaklaşık iki ay önce çalışmalara başladıklarını anlatan Kıvanç, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 7 köyde atıl durumda olan okulu yaşam merkezine dönüştürdük. Çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir gayret ve emek sarf ediliyor. Çevre düzenlemeleri, köpek barınağı, kuş yuvaları, çocuk oyun alanları yapıldı. Merkezlerimizde öğrenci bulunma şartı yok. Öğrencisi olmayan köylerdeki okullarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle kurslar açacağız. Burada vatandaşlara tarım ve hayvancılık alanında eğitimler verilecek."

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