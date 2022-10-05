Malazgirt'te ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont hediye edildi

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MUŞ (AA) - Bedensel engelli tiyatro oyuncusu ve sanat yönetmeni Gamze Elibol, Muş'un Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara bot, mont ve hikaye kitabı hediye etti.



Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran'ın daveti üzerine ilçeye gelen Elibol, hayırseverlerin de desteğiyle temin edilen bot, mont ve hikaye kitaplarını ilçedeki 250 çocuğa dağıttı.



Elibol, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olduklarını söyledi.

Birçok köyde bot, mont ve tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirten Elibol, şunları kaydetti:

"Malazgirt'te bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. İstanbul Kadıköy'de 'Engelsiz Amazonlar' diye bir sanat evim var. Yüzlerce köyde bot, mont ve tekerlekli sandalye yardımlarında bulunduk. 'Mavi'nin Maceraları' adlı hikaye kitabımı çocuklara hediye ediyorum. Yardımları hayırseverlerin desteğiyle yapıyoruz."





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