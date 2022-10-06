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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta köy okullarının tenis masası meslek lisesinde üretiliyor

AA

Muş'ta köy okullarının tenis masası meslek lisesinde üretiliyor

MUŞ (AA) - Muş'ta hayata geçirilen "Sporu Tabana Yayıyoruz" projesi" kapsamında meslek lisesinde görevli öğretmen ve öğrenciler, köy okulları için tenis masası üretiyor.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 136 köye tenis masanın kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Metal Teknoloji Bölümündeki 10 öğrenci ve 3 öğretmen, 136 okul için tenis masası üretimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı açıklamada, tamamlanan masaların köylerdeki okullara dağıtılacağını ifade etti.

Kıvanç, "Lise öğrencilerimiz okulun atölyesinde 136 tenis masası üretiyor. En kısa zamanda masaları öğrencilerimizle buluşturacağız. Amacımız köylerde sportif faaliyetlerin devam etmesidir. Okullarımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Şefi Mehmet Kılıç ise öğrencilerle tenis masası ürettiklerini belirtti.

Tamamlanan masaların birkaç gün sonra köy okullarına dağıtımına başlayacaklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Masaların yapımı 4 aşamadan oluştuğu için çok meşakkatli bir iş. Biz iki hafta boyunca bunlarla sürekli uğraştık, çalıştık ürünümüzü ortaya çıkardık. Masa tenisleri burada yapılmasaydı daha fazla maliyet ortaya çıkacaktı. Öğrencilerimiz sporla buluşmasını sağlamak için gayret gösterdik."

Öğrencilerden Eyüp Yalçın, "Masa tenisini kısa sürede öğrencilerle buluşturacağız. Biz burada hem meslek öğreniyoruz hem de döner sermaye kapsamında aldığımız ödenekle aile bütçemize katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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