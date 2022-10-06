Muş'ta Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

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MUŞ (AA) - Muş'ta Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Vali Yardımcısı Berker Çırak, medeniyet ve kültürlerinde camilerin toplu ibadetlerin yerine getirilmesinin ötesinde çok farklı misyonlarının olduğunu söyledi.

Yeri geldiğinde camilerin dini irfan yuvası, yeri geldiğinde kütüphane, yeri geldiğinde sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı çok kıymetli mekanlar olduğunu aktaran Çırak, şöyle konuştu:

"Kültümüzde, medeniyetimizde camilerimizin en önemli özelliği, bulundukları mahallede ışık saçan çok değerli yapılar olmaları. 1986 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla kutlama programları gerçekleştiriyoruz."

İl Müftüsü Halil İbrahim Demir de Hazreti Muhammed'in kıyamete kadar aralarında olacağını belirterek, "Sözlerini kendimize rehber edinerek, sünnetini yaşayarak, camilerimizi neşelendirerek, camilerimizi cemaatle doldurarak ve peygamberimizin en büyük sünneti olan 5 vakit namazı cemaatle yerine getirmemiz lazım." dedi.

Konuşmacı olarak konferansa katılan Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan da bugün yeryüzünde yaklaşık 6 milyar insanın yaşadığını, İslam dünyası nüfusunun ise yaklaşık 1,5 milyar civarında olduğunu söyledi.

İslam akıbetini tahrip etmeye yönelik pek çok hareketin oluştuğunu anımsatan Cihan, şunları kaydetti:

"Günümüzde bunlar değişik versiyonlarıyla mevcudiyetini korumaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da bu mücadele devam edecektir. Günümüzde yaşadığımız en önemli programlardan biri, dışarda şer odaklarının gece gündüz çalışarak onlarca merkezde projeler üreterek, içimizdeki gafil olanları bulup, kendi amellerine alet etmesidir. Bunlarla ilgili en önemli tez Kur'an merkezli bir dindarlıktır."



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