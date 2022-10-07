Muş Belediye Başkanı Asya'dan Mevlit Kandili mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya mesajında, Mevlit Kandili'ni birlik ve beraberlik içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Mevlit Kandili'nin insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisi olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizin örnek ahlakı, yüce kitabımız Kur'an ahlakıdır. Peygamberimizin üstün ahlakı, örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği üstün değerlerin tümü bütün insanlık için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özellikte. Hak, hukuk, adalet, medeniyet, hürriyet ve insan hakları gibi evrensel kavramları halk arasına yerleştirmiş, insanlık için bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olmuştur. Bu vesileyle tüm İslam aleminin kandilini kutluyorum."

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