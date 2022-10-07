Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşdemir, spor dernekleriyle bir araya geldi

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MUŞ (AA) - Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Amatör Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, hafta kapsamında kentteki bir restoranda spor dernekleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Taşdemir, yaptığı konuşmada, kentteki sporu daha ileriye taşımak adına müdürlük ve Muş spor camiasıyla hep beraber yürüyeceklerini söyledi.

Muş'a atandığında Malazgirt Zaferi programlarının olduğunu ifade eden. Taşdemir, şöyle konuştu:

"Malazgirt Zaferi programı ilimizde ve Türkiye'de yapılan en önemli organizasyonlardan biridir. Orada en büyük paydaş olarak bu işin üstesinden anlımızın akıyla geldik. Türkiye Futbol Federasyonu stadımızda yapmamızı istediği 49 maddelik bir liste ortaya koymuştu. Bu maddeler giderilmese Muşspor bu stadyumda maç yapamayacaktı. 8 Ağustos'ta listeyi önümüze aldığımızda, 3 Eylül'e kadar hazırlamamız gerekiyordu. Hızlı bir şekilde bu işin üstesinden geldik. Bakanlığımızdan bir ödenek çıkardık ve ilk maçın oynanabileceği hale getirdik."



Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün talimatıyla Karayolları ve İl Özel İdaresi tarafından çok yakın zamanda stadyumun yolunun asfaltlanacağını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"1071 Spor Kompleksinde bir sentetik zeminli sahamız vardı. Bu konuda bize yapılan müracaatlar neticesinde Sayın Bakanımızla, Sayın Valimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde orada bir sentetik zeminli sahanın yapılması için onay aldık ve 2023 yatırım programına koyduk. Gelecek yıl bitecek ve sporun alt yapısına önemli katkı sağlayacak."

Toplantıya, Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan, Muş Hakemler Derneği ve Muş Antrenörler Derneği temsilcileri ve üyeleri katıldı.

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