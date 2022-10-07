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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta Mevlit Kandili programı düzenlendi

AA

Muş'ta Mevlit Kandili programı düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Zaferler Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın günün anlam ve önemine ilişkin bilgi verdiği programa vatandaşlar ilgi gösterdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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