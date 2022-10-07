Muş'ta Mevlit Kandili programı düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Zaferler Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın günün anlam ve önemine ilişkin bilgi verdiği programa vatandaşlar ilgi gösterdi.





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