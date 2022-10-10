Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"de kenti tanıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"de kenti tanıttı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5-9 Ekim'de düzenlenen festivalde belediyenin açtığı stant, Ankara'da yaşayan Muşluların yanı sıra diğer ziyaretçilerden ilgi gördü.

Mahalli sanatçıların şarkılar seslendirdiği stantta, misafirlere yöresel ürünler ikram edildi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 145 belediyenin yer aldığı festivalde kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinlikte kentin güzelliklerini ziyaretçilere anlatma imkanı bulduklarını ifade eden Asya, "Belediyecilik alanında Muş'ta önemli hizmetler yaparken bu tür etkinliklerle de kadim şehrimizin turizm potansiyelinin artmasına öncülük etmeye çalışıyoruz. 5 gün boyunca bizi yalnız bırakmayan devlet ve siyasi büyüklerimiz, Ankara'da yaşayan hemşerilerimiz ve tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

Kent sakinlerinin geneline hitap eden kar festivali, sünnet şöleni, konserler gibi büyük çaplı organizasyonlar yaptıklarını aktaran Asya, "Bunların sayısını artıracağız. Hemşerilerimizin aileleriyle doyasıya eğlenecekleri faaliyetlerimizi sürekli hale getireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.