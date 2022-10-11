Bulanık'ta engellilere tekerlekli sandalye desteği

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MUŞ (AA) - Bursa'da faaliyet yürüten Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bulanık ilçesine gönderilen tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, ilçedeki engellileri evlerinde ziyaret ederek temin ettikleri tekerlekli sandalyeleri teslim ediyor.

Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünde 3 engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulunan Turan, sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Turan, "Engelli kardeşimizi sevindirmek için gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 370 civarında engelli aracı dağıtımı yapmış olduk. Sosyal projelerimizle sosyal farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Klasikleşmiş dernekçilik anlayışından öte insanına dokunan bir anlayışla görev yapıyoruz. Çalışmalarımıza katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kırkgöze köyünde yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Demir (60), bedensel engelli oğluna tekerlekli sandalye hediye eden Turan'a teşekkür etti.

















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