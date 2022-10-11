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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

AA

Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında, İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 4. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, kurumların kentte gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi.

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri, sorumlu oldukları alanlardaki çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere, toplantıda yıl içinde yürütülen yatırımları değerlendirdiklerini söyledi.

Koordinasyon konularını kaymakamlar, bölge müdürleri, belediye başkanları ve diğer paydaşlarla ortaya koyduklarını dile getiren Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Muş son yıllarda çok önemli yatırımlar aldı. Bu yatırımlar hızla devam ediyor. Gerçekleşme oranları ve takipler de iyi durumda. Özellikle önümüzdeki günlerde tarımsal sulama yatırımı bu ilin en önemli yatırımlarından biri olacak. Sağlık ve eğitim alanında, kırsal altyapı da önemli yatırımlar var. Muş, eğitim alanında Cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımları alındı. Muş hızlı adımlarla ilerliyor."

Toplantıya, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kaymakamlar, bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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