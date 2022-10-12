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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Muş'ta ayçiçeği hasadı yaptı:

AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Muş'ta ayçiçeği hasadı yaptı:

MUŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Muş'ta nüfusun yüzde 50'sinin üzerindeki kesimin kırsalda tarımla uğraştığını belirterek, "Bu nüfusun kırsalda yaşaması noktasında gençlerimize ve kadınlara yönelik programlarımız ve projelerimiz var." dedi.

Programlara katılmak üzere geldiği Muş'ta, beraberindeki heyetle Vali İlker Gündüzöz'ü ziyaret eden Pakdil, ardından Valilik Toplantı Salonunda ilgili kurumlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde düzenlenen "Tarım Günü" programına katılan Pakdil, tarım açısından teknoloji ve bilimin çok önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak bu işi çok önemsediklerini ve ilk ele aldıkları konuların başında dijitalleşme çalışmalarının geldiğini aktaran Pakdil, şöyle konuştu:

"Bunun bir örneği, bu ayın başında Çiftçi Kayıt Sisteminde attığımız adım. Bu noktada artık çiftçilerimiz bizim teşkilatlarımıza gelerek, zaman kaybederek, masraf ederek bir müracaatta bulunmayacaklar. Arzu ettikleri takdirde bulundukları bir ortamda bilgisayar ve telefonlarıyla bu müracaatlarını yapabilecekler. Bu bir başlangıçtır. Bunun arkasından başka adımlarımız gelecek. İnşallah 'Tarım Cepte' programını yılbaşına yetiştireceğiz. Sözleşmeli üretimle hem çiftçimizi hem de mal alıcısı olan iş insanların halklarını koruyan, alanda hakkının kaybolmayacağı yapının oluşturulması için çalışıyoruz."

Kırsal alanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Pakdil, şunları kaydetti:

"Muş'ta nüfusun yüzde 50'sinin üzerindeki kesim kırsalda tarımla uğraşıyor. Bu nüfusun kırsalda yaşaması noktasında gençlerimize ve hanımlara yönelik programlarımız ve projelerimiz var. İnsanlarımız artık şehre gitmekten vazgeçecekler ve oturdukları yerden mutlu bir şekilde kırsal faaliyetlerine ekimlerine devam edecekler. Muş, ovasıyla, su kaynaklarıyla önemli bir vilayet. İnşallah bu bereketli topraklarda daha fazla ürün elde etmek için hep birlikte gayret içerisinde olacağız. Salgın süreci, arkasından yaşanan komşu ülke savaşı, bizim uğraş alanımız olan tarımın önemini bir kere daha bize hatırlattı. Bu kıymetli topraklardan çok daha fazla ürün elde etme imkanımız var. Bu toprakları sulayarak bunu sağlayacağız. Sadece kendimizi değil başka ülkelerin ihtiyacını karşılayacak bir noktaya geleceğiz."

- "Çiftçilerimiz eksinler ki ülke güçlensin"

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise çok bereketli bir yıl yaşadıklarını belirtti.

Muş'ta yaklaşık 400 bin ton buğday ve 97 bin ton arpa elde edildiğini, Tiryaki Holding'in de çok büyük desteğinin olduğunu ifade eden Şimşek, şunları belirtti:

"Rabbim çiftçilerimize zeval vermesin. Çiftçilerimiz eksinler ki ülke güçlensin. Pandemi süreci tarımın önemini gösterdi. Muş Ovası'nın 1. etabı olan 176 bin dönüm alanın sulama ihalesini bu sene içinde yapımı sözleşmeye bağlayıp kısa sürede kazmayı vuracağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İçme suyu bizim için çok elzemdi. Geçen yıl ihalesini yapmıştık. Arıtma ve içme suyunun ihale edilen kısmının yaklaşık maliyeti 1,5-2 milyar lira civarında. Bir an önce Muş'umuza, daha içilebilir, masrafsız suyun gelmesi konusunda Sayın Bakanımız desteğini esirgemedi."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da tarım ve hayvancılık ili olan Muş'ta, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil ve ekibini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

En büyük hayallerinden biri olan "Muş İçme Suyu Temin Projesi"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla proje sürecini tamamladıklarını ve çalışmalara başladıklarını anlatan Asya, "78 bin hektar alanı kapsayan kapalı sulama sistemi projesinde de ihale aşamasına gelmenin mutluluğunu bize yaşattınız. Muş halkı adına sizlere teşekkür ederiz. Hasat döneminin şehrimize ve ülkemize hayır ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da AR-GE faaliyetleri kapsamında 18 çeşit yağlık hibrit ayçiçeğinin ekimini yaptıklarını söyledi.

Holding olarak 4 kıta ve 11 ülkede faaliyet gösteren bir gıda ve tarım şirketi olduklarını aktaran Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

"Farklı coğrafyalarda 6 milyon dekarlık tarım arazisi işletiyoruz. 5 milyon tonluk hacme ve 2,5 milyar dolarlık ciroya sahip bir firmayız. Dünya genelinde 6 binden fazla çalışanımız var. 7 lokasyonda da 25 üretim tesisimiz var. Bugün de geniş ovasıyla Türkiye'nin önde gelen tarım şehirlerinden birindeyiz. Muş, Türkiye'de varlık gösterdiğimiz en önemli yerlerin başında geliyor. Burada yaklaşık 60 bin dekar alanı Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi olarak işliyor, yetiştirdiğimiz ürünlerle hem Muş hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. 2018 yılında TİGEM'den işletmesini devraldığımız bu kıymetli topraklarda tohumluk buğday, ayçiçeği ve şeker pancarı üretiyoruz. Mevcut kadrolu 85 çalışanımıza ek olarak 700 kişiye de ek istihdam sağlıyoruz. Tüm yatırımlarımız tamamlandığında çalışan sayımızın 5 kat artmasını öngörüyoruz."

Üniversite-sanayi iş birliğini Muş Alparslan Üniversitesi ile gerçekleştirdiklerini aktaran Tiryakioğlu, "Sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Bir müjdeyi, hocamızın da izniyle açıklamak istiyorum. Yakında Tiryaki-Çiftçi Akademisi'ni kuruyoruz. Böyle bir modelin tüm Türkiye'de uygulanmasıyla hem çiftçilerimiz hem sektörümüz hem de ülkemiz kazanacaktır. Hasadımızın hepimiz için bereketli olmasını ve bu bereketin tüm ülkemize yayılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Pakdil, konuşmaların ardından biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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