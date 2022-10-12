Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, sektör temsilcileriyle buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, sektör temsilcileriyle buluştu:

AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, sektör temsilcileriyle buluştu:

MUŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, stratejik ürünlerin üretilmesini öncelediklerini, tarım arazilerinin bu amaçla kullanılması noktasında bir kısım hazırlıklarının olduğunu belirtti.

Muş'taki programları kapsamında Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdil, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

Burada partililere hitap eden Pakdil, tüm çabalarının tarım ve orman alanındaki hizmetleri daha ileriye götürmek olduğunu söyledi.

Bakanlıklarında 32 farklı birimin olduğunu ifade eden Pakdil, ekip arkadaşlarıyla hizmetleri daha ileriye götürebilmek için gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

Vatandaşların taleplerini dinlemek, problemleri yerinde görmek ve engelleri bertaraf etmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Pakdil, şöyle konuştu:

"Vatandaşın bizimle ilgili talepleri su konusunda oluyor. Bu bizi çok memnun ediyor. İnsanlarımız, çiftçilerimiz su istiyor. Bunu ne için istiyor, daha fazla üretmek için. Bundan mutlu oluyoruz. Biz de devletin bize tanıdığı imkanlar neyse onlara ulaştırarak amaçlarına hizmet edelim istiyoruz. Muş'ta arkadaşlarımızı, yetkilileri dinledik. Bir liste var, bu listenin içinde acil olan nedir, hangileri duruyor, hangilerinden başlanması gerekiyor diye notlarını aldık. Hep beraber takipçisi olacağız."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da yatırım desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Pakdil'e teşekkür etti.

- "Stratejik ürünlerin kullanılmasını önceliyoruz"

Daha sonra MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Pakdil, Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen sektör temsilcileri toplantısına katıldı.

Pakdil, ülke olarak hep beraber, öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrıyla savaşa karşı olduklarını belirtti.

Savaşın kimseye bir faydasının olmayacağını en yüksek sesle duyurduklarını vurgulayan Pakdil, şunları kaydetti:

"Zaman da bizi haklı çıkardı. Politikamız, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak insanlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak. Bunun için planlarımız var. Stratejik ürünlerin üretilmesini önceliyoruz. Tarım arazilerinin bu amaçla kullanılması noktasında bir kısım hazırlıklarımız var. Yıllardan beri devletimizin çiftçilerimize yapmakta olduğu destekleme politikaları var. Sertifikalı tohum gündemde. Geçmişten beri dile getirdiğimiz husus. Çiftçimizin daha çok sertifikalı tohum kullanması noktasında çalışmalarımız var. Türkiye'nin en önemli ovasının olduğu Muş'ta sulama faaliyetlerinin ve imkanlarının geliştirilmesi noktasında da bu bölgede başlayan işlerin bitirilmesi ve yeni projelerin programa alınması noktasında gayret göstereceğiz."

Muş Valisi İlker Gündüzöz de tüm sektör temsilcilerinin katıldığı istişare toplantılarının faydalı geçtiğini belirtti.

Önemli bir tarım kenti olan Muş'ta kent nüfusunun kırsal nüfusa oranla daha az olduğuna dikkati çeken Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de artık kentli nüfus daha fazla oldu. Yüzde 65'leri geçti, yüzde 70'lere varıyor. Biz, tarım ve hayvancılık şehriyiz. Bizim mukayese üstünlüğümüz bu. Sulama bizim için son derece önemli. Sulamanın dışında diğer tarımsal ve yatırımlar da önemli. 1 milyon 300 bin civarındaki küçükbaş, 350 bin büyükbaş hayvan varlığı ve kümes hayvancılığı, arıcılık gibi pek çok alanda ileri düzeyde olan Muş'un geleceğinin daha iyi olacağını değerlendiriyorum. 100 yıl bu ilin içme suyu, temiz kullanma suyu ihtiyacını ortadan kaldıracak yatırım da süratle devam ediyor. 2023 yılından önce bu yatırım bitmiş olacak. Çeşmelerimizden temiz sular akacak. Bu açıdan son derece mutluyuz ve Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de "Muş olarak bugün çok keyifli bir gün yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda Muş'un sorunlarının tamamını dile getirdik. Sayın Bakanım ve çalışma arkadaşları bu sorunlarımızı kabul gördüler. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerinin dinlendiği toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ile kurum amirleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Muş'ta ayçiçeği hasadı yaptı:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Muş'ta ...
Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Bulanık'ta engellilere tekerlekli sandalye desteği
YEREL HABERLER Bulanık'ta engellilere tekerlekli sandalye desteği
Muş Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Muş Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor
Muş'ta "İl Eğitim Tarihi Müzesi" açıldı
YEREL HABERLER Muş'ta "İl Eğitim Tarihi Müzesi" açıldı
Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"de kenti tanıttı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"de kenti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.