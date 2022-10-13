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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta elektrik bakım ve onarım ekiplerine eğitim verildi

AA

Muş'ta elektrik bakım ve onarım ekiplerine eğitim verildi

MUŞ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, bakım ve onarımda görev yapan yüklenici firma çalışanlarına eğitim verdi.

İl Müdürü Suat Coşar, kurumda görevli deneyimli çalışanlar tarafından saha operasyonlarında paydaş oldukları yüklenici firma çalışanlarına eğitim verildiğini ifade etti.

Eğitimler neticesinde sahada gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları gibi süreçlerde standardizasyonu sağlamayı hedeflediklerini aktaran Coşar, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu eğitimler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve yeni nesil ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler aktardık. Eğitimlerimiz sonucunda elde edilen kazanımlar, saha süreçlerimizdeki iş yükünü hafifleteceği gibi tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini ve hızını da artıracaktır."

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