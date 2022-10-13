Malazgirt Kaymakamı Bayram, Belediye Başkanı Altın'ı ziyaret etti

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MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret etti.

Başkan Altın, Kaymakam Bayram'a yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Malazgirt Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirten Altın, "Kaymakamlık ile el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Malazgirt ilçesinin yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bir kez daha ilçemize hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Göksu Bayram ise Başkan Altın'a teşekkür ederek, Malazgirt için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

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