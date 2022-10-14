Bulanık'ta cadde ve sokaklarda temizlik çalışması

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde cadde ve sokaklara kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçe genelinde park, bahçe, kaldırım ve refüj gibi alanlarda temizlik yapıldığını söyledi.

Çevre görüntüsünü bozan dalların ve katı atıkların temizlendiğini belirten Ocak, "Belirlediğimiz program dahilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde park ve bahçelerin, yolların, parkların temizliğini yapıyor. İlçemizin çehresini güzelleştirecek çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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