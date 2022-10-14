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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık Kaymakamı Ocak, Sarıpınar beldesini ziyaret etti

AA

Bulanık Kaymakamı Ocak, Sarıpınar beldesini ziyaret etti

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, belde ve köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında Sarıpınar beldesine giden Ocak, Belde Belediye Başkanı Giyasettin Kaya ile görüştü, yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Ocak, Karaağıl köyünde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına geçen Ocak, güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarında başarı diledi.

Ocak son olarak eşi Şeyma Ocak ile beraber Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti, Kurum Müdürü Mihran Yaman tarafından çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Kaymakam Ocak'a İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ve İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek eşlik etti.

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