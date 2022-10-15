Muş'ta Eğitim-Bir Sen Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Öğretmenevi konferans salonunda yapılan kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle yapılan seçimde üçüncü kez şube başkanlığına seçilen Mahir Barışan, sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Devraldıkları nöbeti zamanı gelince gençlere gönül rahatlığıyla bırakacaklarını anlatan Barışan, ülkede demokrasi ve inanç özgürlüğünün gelişmesi için hep mücadele ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yönetimi tebrik etti.

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